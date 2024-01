E' già Sinner show: Ruud demolito 6-2, 6-3

Jannik Sinner in forma Slam: ad appena tre giorni dal via degli Australian Open, l'azzurro demolisce letteralmente Casper Ruud, a cui lascia appena cinque giochi nella seconda partita di esibizione al Kooyong Classic 2024. Per Jannik seconda vittoria dell'anno dopo quella con Polmans. E domani tocca a Berrettini. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

La cronaca del match

Contro il n°11 del mondo, reduce da un ottimo avvio di stagione in United Cup, Sinner scende in campo come se fosse un match ufficiale. Al terzo game (e al secondo tentativo) strappa la battuta al norvegese, si ripete ancora a zero e archivia il 1° set con un nettissimo 6-2. Set in fotocopia anche il secondo, con Jannik che piazza il break nel terzo gioco, rischia di chiudere i conti già nel turno successivo (Ruud si salva da 0-40) e lo fa sul 5-3, quando si prende il match con un break a zero. Anche i numeri parlano di giocatori su pianeti differenti: Jannik non ha concesso una sola palla break, conquistando ben 30 punti in risposta contro i soli 8 di Ruud.