Sale a 7 la pattuglia azzurra nel tabellone principale degli Australian Open: strappano il pass nelle qualificazioni Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, entrambi all'esordio assoluto nello Slam Down Under. Il primo debutterà contro il cileno Jarry, il secondo con il serbo Lajovic. Gli Australian Open sono in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degli Australian Open , primo Slam della stagione al via domenica (in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky ). Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavio Cobolli che Giulio Zeppieri , raggiungendo così Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini. Nulla da fare, invece, per gli altri due tennisti italiani approdati al turno decisivo. Stefano Napolitano , n.229 del ranking, ha ceduto allo slovacco Lukas Klein , n.164 ATP, mentre Andrea Vavassori , n.155 ATP, è stato sconfittodall’ungherese Mate Valkusz , n.214 del ranking.

Novak Djokovic è il favorito per gli Australian Open ma dovrà fare attenzione a Jannik Sinner , suo principale avversario per il successo finale. A dirlo è il sito 'Tennis Abstract' che ha stilato le percentuali di passaggio per ciascun turno (e di vittoria) dei giocatori. percentuali ricavate da un sistema di calcolo chiamato Elo: un indice particolare che prende in considerazione diversi fattori

Dopo l’ufficialità del tabellone per gli Australian Open, il sito 'Tennis Abstract' ha stilato le percentuali di passaggio per ciascun turno (e di vittoria) dei giocatori: il favorito resta Djokovic ma sono piuttosto alte le probabilità di successo anche per Sinner. Si tratta di percentuali ricavate da un sistema di calcolo chiamato Elo: un indice particolare che prende in considerazione diversi fattori. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Cobolli e Zeppieri, una prima volta nel main draw

Flavio Cobolli, n.102 ATP, ha regolato 6-4, 6-2 l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, 24enne di Buenos Aires, n.207 ATP. Per il romano sarà la prima partecipazione al main draw dello Slam Down Under. Vittoria in due set anche per Giulio Zeppieri: il 22enne di Latina, n.135 ATP e 26^ testa di serie, ha superato con un doppio 6-3 lo svizzero Alexander Ritschard, n.198 ATP. Anche per Zeppieri sarà un esordio assoluto nel tabellone principale del Major “Aussie", dove è stato semifinalista nel torneo junior del 2019 quando fu fermato da Lorenzo Musetti (poi vincitore del titolo). Cobolli esordirà contro il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n°18), mentre per Zeppieri al 1° turno ci sarà il serbo Dusan Lajovic.