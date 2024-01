Navarro conquista Hobart: Mertens ko dopo 3 ore

La 22enne statunitense conquista il primo titolo in carriera battendo la belga Elise Mertens con lo score di 6-1, 4-6, 7-5 in quasi tre ore di gioco. Grazie a questo successo l'americana registrerà il nuovo best ranking, entrando in top 30

Non si ferma l'ascesa di Emma Navarro. Dopo un 2023 chiuso in crescendo e un 2024 iniziato con la semifinale ad Auckland, la 22enne newyorkese ha vinto il primo titolo WTA in carriera, conquistando il 250 di Hobart. L'americana, n. 2 del seeding, ha battuto la belga Elise Mertens, testa di serie n. 1 in Tasmania, con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-5. Una finale durata quasi tre ore che si è rivelata una battaglia fisica e di nervi. Eppure dopo il primo set, vinto in appena 36 minuti con percentuali bulgare in risposta (80% sulla seconda), per Navarro sembrava tutto facile. Mertens, però, è uscita fuori alla distanza vincendo il secondo set, segnato da sette break su 10 game giocati. La belga, tuttavia, ha ceduto nel terzo con il break decisivo nell'undicesimo gioco.