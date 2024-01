Ok Ruud e Rune. Nagal scrive la storia dell'India

Vittorie in quattro set per Rune e Dimitrov contro avversari insidiosi come Nishioka e Fucsovics. Tutto facile per Ruud mentre Nagal scrive la storia dell'India, diventando il primo indiano a battere una testa di serie a Melbourne dopo 35 anni. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Inizia bene il cammino agli Australian Open di Holger Rune. Il danese ha superato il primo turno battendo il giapponese Yoshihito Nishioka in quattro set, dopo 3 ore e 30 minuti di gioco. Una sfida che nascondeva diverse insidie per il 20enne di Gentofle che ha perso il secondo set e ha dovuto faticare nel terzo parziale, risolto solo al tiebreak. Nell'ultimo set, però, è riuscito a indirizzare la partita grazie al break in apertura, qualificandosi così al secondo turno in cui affronterà il francese Arthur Cazaux che ha vinto il primo match in carriera a livello Slam, battendo Djere in cinque set. Vittoria in quattro set anche per Dimitrov contro un altro avversario insidioso come Fucsovics, mentre Ruud non ha avuto difficoltà contro lo spagnolo Ramos Vinolas a cui ha concesso solo cinque game.