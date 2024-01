Anche Zeppieri al 2° turno: Lajovic ko in 4 set

L'Italia cala il tris nella notte con altri tre azzurri al secondo turno. Zeppieri vince per la prima volta in carriera a Melbourne, disputando una partita perfetta contro Lajovic. Nel femminile avanzano Cocciaretto e Trevisan. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Da Parigi a Melbourne. Otto mesi dopo la prima vittoria in carriera in uno Slam, Giulio Zeppieri vince ancora in un major. Il tennista di Latina ha superato il primo turno degli Australian Open battendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo, con lo score di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) in 2 ore e 29 minuti di gioco. Una partita perfetta per Zeppieri, entrato in tabellone dalle qualificazioni, che ha giocato un tennis aggressivo sin dai primi game. Il mancino ha messo a referto 59 vincenti, chiudendo la sfida con 15 ace e l'83% di punti vinti con la prima. Potenza, ma anche precisione con tante palle corte, una pure sul match point decisivo nel quarto set in cui ha ribaltato il punteggio da 3-1 con un break di svantaggio.

Al 2° turno c'è Norrie L'avversario di Zeppieri al secondo turno sarà Cameron Norrie, n. 19 del seeding, che all'esordio non ha avuto difficoltà contro il peruviano Juan Pablo Varillas, battuto in tre set. Tra l'azzurro e il britannico c'è un solo precedente, ma risale a quasi quattro anni fa. Nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2020, Zeppieri vinse in un'ora e 18 minuti, concedendo appena quattro game a Norrie. Intanto il mancino di Latina si è garantito virtualmente il nuovo best ranking, passando in proiezione da n. 133 a n. 107 al mondo. La sua migliore classifica, finora, è da n. 115 ATP.

Cocciaretto-Trevisan, doppietta nel femminile Non solo Zeppieri, nella notte italiana è arrivato anche il primo successo in carriera a Melbourne di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana si è sbarazzata in soli 90 minuti della svizzera Lulu Sun, n. 193 WTA e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 7-5. Una partita sempre in controllo per Cocciaretto che nel primo set è riuscita a prendere il largo senza difficoltà, mentre nel secondo ha conquistato il break al 12° gioco. Vittoria ritrovata, invece, per Martina Trevisan che ha interrotto una serie di tre ko consecutivi battendo in tre set (4-6, 6-4, 6-2) la messicana Renata Zarazua, n. 97 al mondo, in quasi tre ore di gioco. Un successo fondamentale per la tennista toscana che ha ribaltato il punteggio sotto di un set e di un break, regalandosi così la seconda vittoria in carriera agli Australian Open.

