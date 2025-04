Due azzurri, Alcaraz e Nole: che mercoledì su Sky

Sarà un super mercoledì a Monte-Carlo, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Torna in campo Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Debutto, invece, per Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, opposti rispettivamente all'argentino Cerundolo e al cileno Tabilo

C'è un super mercoledì in vista al Masters 1000 di Monte-Carlo , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si partirà già alle 11, con il ritorno in campo di Lorenzo Musetti . Reduce dalla vittoria sofferta con il cinese Bu, il carrarino affronterà il ceco Jiri Lehecka, n. 28 Atp, che ha vinto i due precedenti tra Rotterdam (2022) e Miami (2023). A ora di pranzo, invece, toccherà a Flavio Cobolli che sfiderà il n. 15 al mondo Arthur Fils. Sarà anche il giorno del debutto nel Principato di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic . Lo spagnolo ritroverà Francisco Cerundolo, già battuto il mese scorso a Indian Wells, mentre il serbo incontrerà il cileno Tabilo, colui che un anno fa lo eliminò a sorpresa agli Internazionali d'Italia.

Tutte le partite su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.