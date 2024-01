Record a Melbourne: nove italiani al 2° turno

Il 'magic moment' del tennis azzurro si concretizza alla prima occasione: ben 9 italiani (sei uomini e tre donne) accedono al 2° turno degli Australian Open, un record assoluto che migliora i precedenti del 2002, 2006 e 2009. Primato per i ragazzi: mai in sei avevano superato il taglio dell'esordio. Gli Aus Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

ZEPPIERI AL 2° TURNO: I RISULTATI DEGLI ITALIANI - ANCHE SONEGO AVANTI