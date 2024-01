Il programma di venerdì: ci sono Sinner e Cobolli

Sinner in campo nella notte tra giovedì e venerdì contro Baez, già battuto lo scorso anno a Shanghai. Cobolli, invece, giocherà alle 9 sulla John Cain Arena contro De Minaur, reduce dalla vittoria con Arnaldi. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Due azzurri in campo nel venerdì degli Australian Open, da seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky. A Melbourne inizia il terzo turno e i riflettori saranno puntati ancora una volta su Jannik Sinner. L'altoatesino sarà impegnato nuovamente nella notte italiana, nella prima sfida del giorno (ore 2 italiane) sulla Margaret Court Arena contro Sebastian Baez, n. 26 del seeding. Tra i due c'è un solo precedente che risale all'ultimo Masters 1000 di Shanghai, terminato con la vittoria in rimonta di Sinner. Alle 9, invece, spazio a Flavio Cobolli. Primo italiano nell'era Open a raggiungere il terzo turno degli Australian Open partendo dalle qualificazioni, il romano sarà opposto al n. 10 al mondo Alex De Minaur, reduce dalla vittoria contro Matteo Arnaldi. Tornerà in campo anche Novak Djokovic che aprirà il programma della sessione serale sulla Rod Laver Arena contro Tomas Etcheverry, mentre Andrey Rublev giocherà sulla Margaret Court contro Sebastian Korda.