Cobolli-De Minaur LIVE sul canale 211 Sky

De Minaur è tra i giocatori più in forma in questa prima fase di stagione. Dopo il ko con Norrie all'esordio in United Cup, l'australiano ha infilato cinque vittorie consecutive battendo Djokovic e Zverev nel torneo per nazioni misto. Risultati che hanno consentito a De Minaur di entrare in top 10 per la prima volta in carriera