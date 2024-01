Jannik Sinner felice del suo livello dopo aver 'asfaltato' al 3° turno degli Australian Open l'argentino Baez: "Sto giocando un buon tennis, mi sento bene e ho fiducia. Devo rimanere concentrato, perché con Khachanov sarà ancora più dura: siamo simili, giochiamo sul ritmo e lui è molto migliorato. Ma io mi alleno proprio per queste partite". Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky SINNER TRAVOLGE BAEZ: E' AGLI OTTAVI - COBOLLI-DE MINAUR LIVE

Jannik Sinner sorride dopo la conquista del suo ottavo numero 11 in uno Slam, il terzo consecutivo a Melbourne, il secondo dopo il Roland Garros 2020 senza nemmeno concedere un set. Non solo, perché Jannik sta giocando molto meno rispetto ai suoi diretti rivali per un posto in finale: una condizione che potrebbe favorirlo, visto soprattutto il costante turno pomeridiano a cui è stato costretto fin qui dagli organizzatori.

"Ho fiducia, sento bene la palla. Importante restare concentrati" "In questo momento ho fiducia, anche la partita di oggi è stata davvero bella - ha detto in conferenza stampa -. Ho giocato un buon tennis. Adoro le condizioni anche oggi, perché non c'era né vento né sole. Quindi è stato, per me, un po’ più facile abituarmi. Ho sentito benissimo la palla. Ho preso le decisioni giuste e ho sfruttato tutte le possibilità che ho avuto oggi, cosa che forse nella prima partita ho fatto un po' fatica. E' bello riavere questa sensazione. Sono entusiasta di scendere in campo ogni volta. Sto facendo il mio lavoro. Cerco di rimanere concentrato. Cerco di trovare una soluzione contro ogni giocatore con cui gioco. Ma di sicuro ora il prossimo turno sarà diverso, sarà dura. Ogni partita è dura. Non importa davvero il punteggio. Anche oggi ho avuto dei momenti difficili nel terzo set, quindi devo vedere come andrà. Sono molto felice, vediamo".

Sinner, agli ottavi c'è il russo Khachanov Il tabellone degli Australian Open ha regalato a Jannik Sinner un percorso in cui potrebbe incrociare in semifinale il 10 volte campione Novak Djokovic. Dopo le convincenti vittorie contro Van de Zandschulp, De Jong e Baez, l'azzurro se la vedrà agli ottavi con il russo Karen Khachanov.

1° TURNO SINNER - Van de Zandschulp (Ned) 6-4, 7-5, 6-3 2° TURNO SINNER - [Q] De Jong (Ned) 6-2, 6-2, 6-2

"Mi sento bene in campo, vedremo come reagirò sotto stress" "Mi sento bene in campo in questo momento. Negli ultimi due round ho avuto due avversari simili. Il primo round è stato un po’ diverso. Il prossimo round sarà di nuovo completamente diverso. Quindi, come ho detto, cerco solo di rimanere concentrato, di mantenere la calma. Mi godo ogni momento in campo e anche fuori dal campo, penso che tutto stia andando per il verso giusto. Mi sento fiducioso. Sono venuto qui con una buona preparazione. E ovviamente le due partite a Kooyong mi hanno aiutato un po' ad entrare nel ritmo della partita, e sono concentrato e anche rilassato in campo. Vediamo come gestisco la situazione in caso di pareggio o di sotto, come reagisco. Sarà interessante".

Sinner raggiunge 41 vittorie Slam: la classifica Grazie alla vittoria su Baez agli Australian Open, Jannik Sinner ha raggiunto quota 41 vittorie in carriera negli Slam: è il quinto azzurro nell'era Open a raggiungere questo traguardo, il sesto con Nicola Pietrangeli. Ad appena 22 anni, l'altoatesino è già tra gli azzurri più vincenti in un Major. Ecco la classifica

"Mi piace giocare il 1° match, non abbiamo fatto richieste sull'orario" "Giocare alle 12 locali? Noi non abbiamo fatto alcuna richiesta, quindi è una loro scelta. Mi piace giocare la prima partita. Conosci l'ora in cui entri. Sai che molto probabilmente finirai un po' prima rispetto agli altri giocatori. Ovviamente hai anche più tempo per recuperare. Mi piace comunque giocare in sessione diurna. Forse la sessione notturna, l'atmosfera a volte, è più spettacolare in un certo senso, ma anche oggi l'atmosfera era davvero bella. Adoro giocare su quel campo ed è sempre una bella sensazione, soprattutto quando giochi uno Slam su un campo grande. È sempre bello"

"Khachanov sarà match difficile, ma mi alleno per queste partite" "E' già da un bel po' che non gioco contro Khachanov. Sta giocando bene, soprattutto negli Slam. Sarà interessante. Ogni volta che giocavamo, erano partite molto lunghe, partite difficili. E' da molto tempo che non giochiamo più, quindi speriamo che sia una bella partita la prossima. Devo analizzare un po' adesso, perché è cambiato tutto, ma giochiamo in modo un po' simile. Ci piace giocare con il ritmo. Fisicamente siamo entrambi buoni 'motori'. È migliorato molto, anche il servizio. Si prospetta sicuramente una partita difficile. Ma è per questo che mi alleno anche, no, per vedere qual è il mio livello, dove posso trovare ogni volta la soluzione giusta".