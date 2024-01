Ancora una sessione diurna per Jannik Sinner a Melbourne: il n°4 del mondo sfiderà per un posto in quarti di finale il russo Karen Khachanov in un match che si giocherà non prima delle ore 6 italiane sulla Margaret Court Arena. Nella notte tocca a Djokovic e Tsitsipas. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

All'alba con Jannik Sinner. La 'mozione' di far giocare per la prima volta in sessione serale il n°4 del mondo non è stata accolta: l'azzurro sfiderà infatti Karen Khachanov (15^ testa di serie del seeding) sulla Margaret Court Arena in un match che comincerà non prima delle ore 6 italiane, le 16 in Australia. Sulla Rod Laver Arena invece Djokovic-Mannarino (non prima delle 3.30 italiane), mentre in serale l'idolo di casa De Minaur cercherà di prendersi lo scalpo di Rublev. Sarà sempre in notturna sulla Cain Arena la sfida tra Fritz e Tsitsipas.