Al via martedì i quarti di finale a Melbourne, con la grande attesa del match che vedrà impegnato Jannik Sinner contro il russo Andrey Rublev: si giocherà sulla Rod Laver Arena come secondo incontro dalle 9 del mattino. Djokovic impegnato nella notte contro Fritz. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Jannik Sinner va a caccia della sua seconda semifinale Slam, la prima agli Australian Open. Martedì l'azzurro sfida ai quarti Andrey Rublev, quinta testa di serie del seeding, nel secondo match dalle ore 9 del mattino sulla Rod Laver Arena. Sessione serale, dunque, per l'azzurro, che guida 4-2 i precedenti: nelle due occasioni in cui ha perso, era stato costretto a ritirarsi per problemi fisici. Il russo affronta il suo 10° quarto di finale a livello Slam (6 quelli di Jannik): finora è 0-9 nei precedenti. Nella notte, non prima delle 4.30, in campo anche il 10 volte campione Novak Djokovic, che sfida lo statunitense Taylor Fritz. Anche nel tabellone femminile si assegnano i primi due pass per la semifinale che usciranno dai match Kostyuk-Gauff e Krejcikova- Sabalenka. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky.