Il programma di mercoledì: c'è Zverev-Alcaraz

Sarà un mercoledì dedicato ancora ai quarti di finale agli Australian Open, da seguire in diretta fino a domenica su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky. Se nel torneo femminile ci saranno le sfide tra le rivelazioni della parte alta (Noskova-Yastremska e Kalinskaya-Zheng), nel torneo maschile sono in programma due incontri tra top 10. L'attesa è tutta per il match tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev che si sfideranno per la terza volta in pochi mesi dopo il quarto di finale agli US Open (vinto dallo spagnolo) e la sfida al round robin delle ATP Finals (vinta dal tedesco in tre set). Chi vince affronterà uno tra Daniil Medvedev e Hubi Hurkacz, impegnati nella notte italiana. Il polacco è avanti 3-2 nei precedenti, ma l'ultimo confronto risale al torneo di Halle 2022. In chiave Italia, invece, spazio a Simone Bolelli e Andrea Vavassori: il bolognese e il torinese affronteranno i tedeschi Krawietz e Puetz, coppia n. 8 del seeding, per un posto in semifinale nel torneo di doppio.