Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Barcellona, in programma da lunedì 14 a domenica 20 aprile: Musetti, che domani giocherà la finale a Monte-Carlo contro Alcaraz, sfiderà al primo turno lo spagnolo Munar. Tra gli azzurri ci sarà anche Arnaldi, che affronterà l'americano Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà contro Jaume Munar il percorso di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona, in programma dal 14 al 20 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW. La testa di serie numero 8 (che domani giocherà la finale di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz) affronterà all'esordio il tennista spagnolo, con una possibile sfida contro Khachanov al secondo turno. Presente nel tabellone anche Matteo Arnaldi: il 24enne affronterà Sebastian Korda. Al secondo turno, invece, Arnaldi affronterebbe uno tra Tsitsipas e Opelka. In tabellone come testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz, che partirà contro un qualificato. Al secondo turno per lui il vincitore della sfida tra Machac-Tiafoe e un potenziale quarto contro De Minaur.