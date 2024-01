Dopo l'infortunio a Brisbane, Nadal pianifica il rientro all'ATP 250 di Doha, in programma dal 19 al 24 febbraio e in diretta su Sky Sport e NOW. Lo spagnolo è iscritto grazie al ranking protetto: nell'entry list anche Musetti e Sonego

Potrebbe ripartire da Doha la stagione di Rafael Nadal. Dopo aver rinunciato agli Australian Open per un nuovo problema muscolare, il maiorchino ha pianificato il rientro per il Qatar Open, ATP 250 in programma dal 19 al 24 febbraio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nadal, infatti, risulta iscritto al torneo qatariota grazie al ranking protetto da n. 9 al mondo. Per Rafa sarebbe un ritorno a Doha dove ha vinto nel 2014, battendo in finale Monfils in tre set, e ha giocato altre due finali nel 2010 e nel 2016.