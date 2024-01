Rivali in campo, amici fuori. È il rapporto tra Roger Federer e Rafael Nadal, coltivato tra le due leggende anche fuori dai campi da tennis e lontano dai riflettori. E non mancano le occasioni per incontrarsi, come accaduto mercoledì. Rientrato in Spagna dopo il forfait agli Australian Open per una microlacerazione muscolare, Nadal ha accolto Federer nella sua accademia a Manacor. Un ritorno per Re Roger che, insieme al maiorchino, aveva inaugurato la struttura nel 2016. "È bello averti qui con me oggi amico mio, grazie per la visita e spero di rivederti presto" ha scritto Nadal su Instagram, pubblicando alcuni scatti del loro incontro.