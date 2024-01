Non esistono imprese impossibili per Jannik

Può Sinner battere Djokovic in semifinale? Sì, guardando il presente. No, osservando il passato. La storia insegna che è (quasi) un'impresa impossibile battere Novak Djokovic a Melbourne. Agli Open d'Australia ha vinto 10 dei suoi 24 titoli dello Slam. Aggiungendo 7 trionfi a New York, 4 a Wimbledon e 3 al Roland Garros. In assoluto è dunque la Rod Laver Arena di Melbourne il palcoscenico dove Nole si esalta raggiungendo la perfezione. Esattamente come è accaduto per Rafa Nadal sulla terra rossa del Roland Garros, dove ha vinto 14 titoli dello Slam. Esattamente come è avvenuto per Roger Federer nel tempio sacro di Wimbledon, dove ha trionfato 8 volte sull'erba. Il passato però conta fino a un certo punto. Il viaggio a ritroso nel tempo serve per ricordare il valore di una leggenda vivente. È però il presente a incidere di più. Nole è ancora il n.1 ed è ancora titanico. Ma Sinner ora a fa paura a tutti. Per la crescita del repertorio tecnico. Per le soluzioni tattiche più varie in ogni settore del campo. Per la tenuta atletica più affidabile anche sulla distanza dei tre set su cinque. Per la sicurezza mentale trasmessa agli avversari anche con il linguaggio del corpo. Per la possibilità oggi di battere chiunque. Non a caso a 22 anni ha già sconfitto almeno una volta tutti i top ten attuali, nessuno escluso. Ecco perché se la può giocare alla pari in semifinale anche nel giardino preferito dal suo avversario. Come dimostra anche il percorso per arrivare in rotta di collisione per un posto in finale. Nole ha lasciato tre set per strada, faticando fisicamente soprattutto contro Fritz.