Sinner-Djokovic LIVE: Jannik avanti due set a zero

Appuntamento con la storia per Sinner che va a caccia della prima finale Slam in carriera: di fronte ancora Novak Djokovic che a Melbourne non ha mai perso in semifinale. L'azzurro avanti due set a zero (6-1, 6-2). Il match è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti