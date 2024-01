Sabalenka "vendica" il ko nella finale degli US Open e batte Gauff con lo score di 7-6, 6-4. La bielorussa, alla terza finale Slam in carriera, attende Yastremska o Zhang. Domani tocca agli uomini con il big match Sinner-Djokovic: tutto in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

È Aryna Sabalenka la prima finalista del torneo femminile degli Australian Open. La bielorussa, campionessa in carica a Melbourne, ha eliminato in semifinale la statunitense Coco Gauff, n. 4 al mondo, con lo score di 7-6, 6-4 in un'ora e 42 minuti, vendicando così la sconfitta in finale agli US Open dello scorso settembre. Una partita in crescendo per Sabalenka che dopo aver accusato qualche difficoltà nel primo set (soprattutto nel gioco a rete), è salita di colpi nel secondo parziale con colpi potenti e velocità negli scambi da fondo. Da rivedere, invece, la prestazione di Gauff che ha faticato soprattutto al servizio con 8 doppi falli, appena il 57% di prime in campo e solo il 39% di punti con la seconda. Alla terza finale Slam in carriera, Sabalenka attende adesso la vincente della seconda semifinale tra l'ucraina Dayana Yastremska e la cinese Zheng Qinwen.