“Sempre sereno, non sembra in ansia o in perdita di controllo”, così Flavia Pennetta commenta l’impresa di Sinner contro Djokovic, che lo porterà a giocare la sua 1^ finale Slam, “Giocatore meraviglioso e ragazzo semplice: questo fa bene allo sport”. Ripercorrendo la crescita del campione azzurro, Pennetta ha le idee chiare: “Ha sempre avuto chiara la sua strada: non si è fatto prendere dall’ansia di dover dimostrare sapendo che sarebbe arrivato”. Nel VIDEO il commento integrale

