Jannik Sinner sorride dopo la storica finale conquistata a Melbourne: "E' stata una partita durissima. La tattica non la svelo, ci troveremo di fronte altre volte... La fiducia è altissima dal finale dello scorso anno, ho imparato tanto dalla sconfitta di Wimbledon contro Djokovic. In finale scenderò in campo con il sorriso e darò il massimo". La finale di domenica è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Jannik Sinner completa un'impresa straordinaria volando in finale agli Australian Open, la prima a livello Slam per il 4 del mondo. Sulla Rod Laver Arena è caduto il 'mostro' Novak Djokovic, che non perdeva su quel campo da 2195 giorni (Chung, 2018) e che ha vinto il torneo 10 volte. Lo ha fatto senza concedere nemmeno una palla break (1^ volta per Nole in una partita Slam) e diventando anche il primo italiano a sconfiggere il n°1 del mondo in un Major nell'era Open.