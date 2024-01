Sinner domani in Italia, giovedì al Quirinale

Dopo il trionfo in Australia, Jannik Sinner è sulla strada del ritorno in Italia. L'azzurro arriverà martedì a Roma e dovrebbe incontrare la stampa nel pomeriggio. Giovedì invece l'appuntamento al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Dopo la festa con il suo team in Australia e gli impegni del dayu after a Melbourne, Jannik Sinner è in viaggio verso l'Italia. Il campione degli Australian Open arriverà a Roma domani, martedì 30 gennaio, all'ora di pranzo e nel tardo pomeriggio dovrebbe avere degli impegni istituzionali. L'azzurro dovrebbe invece incontrare la stampa il giorno dopo, mercoledi' 31 gennaio. Giovedì infine, insieme alla squadra che ha conquistato la Coppa Davis e al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, sarà ricevuto alle ore 16 al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi tornerà a concentrarsi sul campo, come ha ribadito dopo la vittoria a Melbourne, confermando la determinazione che lo contraddistingue