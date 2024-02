Sinner e l'Italia della Coppa Davis da Mattarella. La giornata live

Rientrato in Italia dopo il trionfo agli Australian Open, Jannik Sinner ha parlato in conferenza davanti ai giornalisti: "Sono sicuro che rimarrò sempre uguale. Numero 1? Penso a lavorare e fare passi in avanti senza fretta. Quando ho lasciato Piatti ho deciso di buttarmi nel fuoco. Non percepisco la paura. I social non mi piacciono perché non rappresentano la realtà. Sanremo? Farò il tifo da casa, durante il Festival sarò già a lavorare... ". LA CONFERENZA INTEGRALE