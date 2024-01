Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, racconta l'incontro tra Jannik Sinner e la Premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi dopo il rientro dall'Australia e dallo straordinario successo nel primo Slam di stagione: "Quello con la Premier Meloni è stato un bellissimo incontro - dice Binaghi - C'è stato un lungo confronto tra due persone con grande personalità e intelligenza seppur di generazioni differenti. Due forti personalità vincenti. Io facevo da arbitro". Parlando del fenomeno Sinner dopo i recenti successi sia in Coppa Davis che a Melbourne aggiunge: "Arrivo dall'altro capo del mondo, c'è un livello di popolarità raggiunto che non avrei mai immaginato. Non si può lasciare più Jannik da solo - spiega ancora - Lui è un personaggio molto positivo anche al di fuori del tennis e dello sport. Alla Premier Meloni ho detto che mi auguro sia uno straordinario strumento per trasmettere concetti positivi soprattutto alle nuove generazioni. Sinner è un italiano diverso dallo stereotipo al quale siamo abituati".