Sinner parla alle 15, intanto si allena a Roma

Jannik Sinner non intende "riposare sugli allori" e non salta il proprio lavoro in palestra. Il campione italiano ha postato un video sul proprio profilo Instagram, probabilmente girato nell'albergo che lo ospita a Roma. Si vede Sinner che corre sul tapis roulant. Poi c'è una foto che lo ritrae impegnato con la corda elastica. La didascalia scelta chiarisce, se ce ne fosse bisogno, le priorità del tennista azzurro: "Torno al lavoro prima di una giornata impegnativa a Roma". Unica concessione ai follower è la colonna sonora che accompagna il video "Good morning" di Kanye West