Dopo la Davis e gli Australian Open, ora anche un riconoscimento ufficiale da parte della Repubblica. Jannik Sinner è stato infatti nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport da parte del Ministro degli Affari e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. L'azzurro, che domenica ha riportato un titolo maschile dello Slam in Italia dopo 48 anni, è stato ricevuto alla Farnesina dal vicepremier, che ha poi ufficializzato la nomina con un post sui social: "Oggi alla Farnesina ho conferito a Jannik Sinner la nomina ad Ambasciatore della Diplomazia dello Sport. Il giusto riconoscimento per chi, con impegno e sacrificio, tiene alto il nome dell'Italia. Grazie per la visita Jannik, sei veramente un bravo ragazzo ed un esempio per i giovani".