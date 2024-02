Lindsey Vonn elogia Sinner: "Mi ricorda Federer"

Da campionessa a campione. Tra chi ha speso parole d'elogio nei confronti di Jannik Sinner c'è anche Lindsey Vonn, ex fuoriclasse dello sci con 87 vittorie in Coppa del Mondo e amica dell'azzurro. Secondo la sciatrice statunitense, il trionfo di Jannik in uno Slam era solo questione di tempo: "Non sono sorpresa del suo successo in Australia - ha spiegato Vonn al sito dell'ATP - pensavo anzi che riuscisse a vincerlo prima, ma di sicuro sarà un giocatore che continueremo ad apprezzare per molto tempo ancora. A essere onesta, mi ricorda davvero Roger Federer in alcuni aspetti. In particolare, sembra non avere alcuna paura e che lasci tutto in campo a prescindere da quale sia la situazione che sta affrontando".