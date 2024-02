Sinner ha saputo destreggiarsi anche in questa occasione, parlando sempre a nome della squadra e non citando mai l'impresa in Australia. Mattarella ha sottolineato l'importanza di capitan Volandri, che ha avuto un ruolo fondamentale ed è stato capace di creare un clima ammirevole in squadra. Guarda il video

