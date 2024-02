Cinque tornei LIVE su Sky: a Marsiglia c'è Musetti

Un'altra settimana di grande tennis con cinque tornei da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW . A Marsiglia ci sarà Lorenzo Musetti che debutterà contro il tedesco Marterer. Uomini in scena anche a Dallas e Cordoba mentre le donne giocheranno ad Abu Dhabi e Cluj-Napoca. La guida tv completa sui nostri canali

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque i tornei trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 5 adomenica 11 febbraio. In chiave italia i riflettori saranno puntati sull'ATP 250 di Marsiglia dove ci sarà Lorenzo Musetti. Il carrarese, che torna in campo dopo gli Australian Open, è la testa di serie numero 6 in un tabellone guidato da Hubi Hurkacz. Musetti debutterà contro il tedesco Maximilian Marterer, n. 92 ATP. In settimana sono in programma altri due ATP 250: da una parte il torneo di Dallas su cemento indoor, dall'altra il torneo di Cordoba su terra rossa con Luciano Darderi in tabellone, reduce dalle qualificazioni. Il circuito WTA, invece, si dividerà tra Abu Dhabi (WTA 500) e Cluj-Napoca (WTA 250). In Romania ci saranno due italiane: sono Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.