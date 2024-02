Musetti vola al 2° turno: Marterer ko in due set

Esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Marsiglia: l'azzurro supera 6-4, 6-2 il tedesco Maximilian Marterer e ora attende al 2° turno uno tra Murray e Machac. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti vola al 2° turno dell'"Open 13 Provence", torneo ATP 250 che si disputa sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia e che è possibile seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Il 21enne carrarino, n.27 ATP, ha superato al debutto il Maximilian Marterer, n.99 del ranking, che era stato ripescato come alternate. 6-4, 6-2 i parziali in un'ora e 47' di gioco per l'azzurro, che ha sofferto e non poco nel primo parziale, per poi dilagare nel secondo e chiudere un match tutto sommato convincente, con due prime su tre in campo e una buona resa anche con la seconda (61%). Musetti attende ora al 2° turno il vincente della sfida tra lo scozzese Andy Murray e il ceco Tomas Machac, con possibile incrocio ai quarti della prima testa di serie, il polacco Hubert Hurkacz.