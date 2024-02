Darderi rimonta Barrios Vera: 2° turno a Cordoba

Buone notizie dall'Argentina, dove Luciano Darderi si qualifica per il 2° turno del torneo ATP 250 di Cordoba: decisivo il successo in rimonta contro il cileno Tomas Barrios Vera. Ora lo attende l'austriaco Ofner, quarta testa di serie del seeding. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italtennis si fa sentire anche in Sud America. Luciano Darderi, n.136 ATP vola infatti al 2° turno del “Cordoba Open”, torneo ATP 250che si sta disputando sulla terra rossa dell’”Estadio Mario Alberto Kempes” di Cordoba, in Argentina e che apre la Golden Swing latino-americana. L'azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha superato in rimonta il cileno Tomas Barrios Vera, numero 108 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Darderi, alla seconda vittoria ATP in carriera, affronterà al 2° turno l'austriaco Sebastian Ofner, 38 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW