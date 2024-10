Montepremi da record, ma nessun punto in palio: il Six Kings Slam, infatti, non cambierà il ranking Atp della prossima settimana. Come ogni esibizione, anche il torneo arabo non assegnerà punti per la classifica mondiale e i risultati non verranno conteggiati nelle statistiche ufficiali

I riflettori del tennis sono tutti puntati su Riyad per il Six Kings Slam . Un torneo passato già alla storia per il suo montepremi da record (1,5 milioni di dollari a ciascuno dei sei partecipanti e 6 milioni di dollari al vincitore), ma che non cambierà il ranking Atp della prossima settimana. Il motivo è semplice: il Six Kings Slam non è un torneo ufficiale organizzato dall'Atp, bensì un'esibizione e, di conseguenza, non mette punti in palio . Le vittorie ottenute nel corso del torneo (come quella di Sinner su Medvedev), dunque, non daranno punti in più nella classifica mondiale che lunedì prossimo - 21 ottobre - sarà invariata. Sinner primo con 11.920 punti, poi Alcaraz con 7.120 punti e Djokovic quarto con 6.210 punti.

Il motivo del giorno di riposo

Altro quesito sul Six Kings Slam riguarda il giorno di riposo che ci sarà tra le semifinali e le finali di sabato. Anche in questo caso la risposta arriva dal regolamento Atp. L'Association of Tennis Professionals, infatti, non consente che un'esibizione (come nel caso del Six Kings Slam) si giochi su tre giorni consecutivi. Motivo per cui venerdì non sono in programma incontri mentre sabato si disputeranno le due finali (alle 18.30 per il 3° posto e non prima delle 20 per il 1° posto).