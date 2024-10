Sinner risolve una sfida lottata ed equilibrata con Djokovic: 6-2, 6-7(0), 6-4 lo score finale in quasi 2 ore e 30 minuti di gioco. Jannik vince agevolmente il primo set, perde il secondo al tiebreak con un netto 7-0, ma poi si ritrova - nonostante alti e bassi - nel momento decisivo del terzo set, segnato da cinque break. Sabato alle 20 la finale, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW