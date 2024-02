L'Arabia Saudita punta forte al tennis e lo fa in grande stile, con il '6 Kings Slam'. Il consigliere saudita Turki Alalshikh ha infatti annunciato con un comunicato stampa via social questo torneo di esibizione che si terrà ad ottobre a Ryad e a cui parteciperanno Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Holger Rune e Jannik Sinner. In attesa che venga specificato il format dell’evento, c'è da registrare l'ennesimo assalto ai campioni della racchetta da parte dell'Arabia. Dopo l'organizzazione delle Next Gen Finals a Gedda, l'esibizione show di dicembre tra Alcaraz e Djokovic e l'ingaggio di Nadal come ambasciatore, ora arriva anche un torneo con i primi quattro giocatori del mondo, in periodo denso di eventi ATP. A ottobre sono in programma due Masters 1000, Shanghai (dal 2 ottobre) e Parigi-Bercy (dal 28). Il '6 Kings Slam' andrà dunque a inserirsi nella parte centrale, dove al momento sono in calendario Anversa, Basilea, Vienna, Stoccolma e Almaty.