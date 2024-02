Niente da fare per Lorenzo Musetti, che sbatte contro il ceco Tomas Machac negli ottavi del torneo ATP 250 di Marsiglia: l'azzurro cede 6-3, 6-2 contro il n°66 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Open 13 Provence, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia. Il 21enne carrarino, n.27 ATP e sesta testa di serie del seeding, ha ceduto nettamente a Tomas Machac, n.66 del ranking, che all’esordio si era sbarazzato in due set dello scozzese Andy Murray. 6-3, 6-2 i parziali per il ceco in un'ora e 23' di gioco. Match praticamente in equilibrio fino al 6° gioco del primo set, quando Machac ha strappato la battuta all'azzurro per poi chiudere 6-3. Lorenzo ha reagito all'inizio del secondo parziale, recuperando un break di svantaggio ma finendo per perdere ben tre volte il servizio. Con l'eliminazione del carrarino (che segue quella di Zeppieri al 1° turno), non restano più azzurri in tabellone. Musetti tornerà in campo la prossima settimana a Rotterdam, dove è iscritto insieme ai compagni di Davis Sinner e Sonego. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.