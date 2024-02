In attesa del ritorno in campo previsto per la prossima settimana, Ivan Ljubicic spiega dove sono avvenuti i clic che hanno fatto cambiare volto a Jannik Sinner: "La svolta a Toronto, il primo torneo importante. Poi c'è la Davis, con la ciliegina della vittoria contro Djokovic. Così Sinner ha vinto il primo Slam. E non si può certo pensare che possa fermarsi qui...". Guarda il video. Il torneo di Rottardam sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 febbraio

