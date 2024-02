Darderi ora sogna: domina Ofner e vola ai quarti

Luciano Darderi entra per la prima volta nei quarti di finale in un torneo ATP: l'azzurro batte domina l'austriaco Sebastian Ofner (38 del ranking) con i parziali di 6-0, 6-3 e continua il suo sogno a Cordoba. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

