Musetti-Auger più tardi LIVE su Sky Sport Uno

Musetti va a caccia degli ottavi in un Masters 1000 per la decima volta in carriera. Di fronte c'è Felix Auger-Aliassime nel remake della finale olimpica per il bronzo. Il match sarà in diretta diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW al termine di Muchova-Svitolina, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE