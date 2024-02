Sorteggiato il tabellone del torneo ATP di Rotterdam, al via il prossimo 12 febbraio. Jannik Sinner, al primo appuntamento da campione Slam e testa di serie n°1, debutterà contro l'olandese Botic Van de Zandschulp. Avversario 'oranje' anche per Musetti, che affronterà Griekspoor, mentre per Sonego c'è Dimitrov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

