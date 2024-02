Magico Darderi, vola in semifinale a Cordoba

Prosegue la cavalcata di Luciano Darderi al torneo di Cordoba: l'azzurro vola in semifinale nel circuito ATP per la prima volta in carriera dopo il successo per 7-6, 6-1 con il tedesco Yannick Hanfmann, n°59 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi magico a Cordoba. Il numero 136 del mondo prosegue la sua cavalcata nel torneo ATP 250 in Argentina, dove centra la prima semifinale della carriera nel circuito. Darderi batte 7-6, 6-1 il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59 del mondo ed entra per la prima volta tra i migliori quattro in un torneo ATP. Partita equilibrata che gira nel 10° gioco del primo set, quando l'azzurro nato a Villa Gesell, circa 100 chilometri a sud di Mar del Plata, strappa la battuta al rivale che stava servendo per chiudere il parziale. Da quel momento tie-break dominato (7-2) e un secondo set senza storia, che ha regalato la gioia più grande al classe 2002, che si era presentato al via del torneo con un solo successo a livello ATP. Sabato sfiderà il vincente del derby tra l'idolo di casa, Sebastian Baez, n°26 del mondo e seconda testa di serie del seeding e l'altro argentino Diaz Acosta. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.