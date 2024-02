C'è un nuovo italiano in rampa di lancio nel tennis mondiale: si tratta di Luciano Darderi, italoargentino classe 2002 che al torneo di Cordoba ha centrato la prima semifinale ATP in carriera. Dall'idolo Del Potro al rapporto con papà Gino e il fratello Vito: la storia del nuovo talento italiano. La semifinale contro Baez è in programma alle 23.30 circa su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT