Nadal rinuncia a Doha: "Non sono ancora pronto"

Lo spagnolo costretto a saltare l'ATP 250 di Doha, per i probemi fisici accusati a Brisbane. Nadal, che ha dovuto rinunciare agli Australian Open, tornerà a Indian Wells: "Mi spiace, ma non sono al 100%. Lavoro per recuperare per gli appuntamenti negli Stati Uniti"

Rafa Nadal salterà anche l'ATP 250 di Doha. Lo spagnolo - reduce dal problema fisico rimediato a Brisbane - che lo ha costretto a rinunciare agli Australian Open ha annunciato il forfait per il torneo in Qatar. Sarà nuovamente in campo nell'esibizione a Las Vegas e poi a Indian Wells. Lo ha comunicato con un messaggio sui social: "Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha, dove gli organizzatori del torneo e i fantastici tifosi del Qatar mi hanno sempre supportato moltissimo. Purtroppo non sono pronto per giocare e non potrò venire a Doha. Ci volevo davvero essere e giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria del 2014. Mi concentrerò sul lavoro di recupero per essere pronto per l'esibizione di Las Vegas e per lo straordinario torneo di Indian Wells".