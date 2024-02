Vavassori resiste un set: vince Alcaraz 7-6, 6-1

Andrea Vavassori lotta un set alla pari con Carlos Alcaraz, ma alla fine cede 7-6, 6-1 e viene eliminato dal n°2 del mondo ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Andrea Vavassori esce a testa altissima dal torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il 28enne torinese, n.152 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, è stato superato ai quarti dallo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 del ranking e primo favorito del seeding, che si è imposto con i parziali di 7-6, 6-1. Vavassori ha giocato un primo set praticamente perfetto, mettendo alle corde il campione in carica di Wimbledon, costretto anche a salvare una palla break nel quarto gioco. Alcaraz è poi salito di livello nel tie-break (chiuso 7-1) per non scendere più, come dimostra il parziale senza storie del secondo set (6-1). Per 'Wave' comunque un'ottima settimana, in cui è sicuro di guadagnare una manciata di posizioni nel ranking: al momento è virtualmente 137.