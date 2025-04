Dopo la finale a Monte-Carlo, c'è un traguardo più vicino per Lorenzo Musetti: l'ingresso nella top 10 della classifica Atp. Grazie al grande cammino nel Principato, il carrarino è salito n. 11 al mondo, riscrivendo così il suo nuovo best ranking. Il prossimo lunedì (21 aprile), però, potrebbe entrare per la prima volta in carriera tra i primi 10. Nel ranking Atp live, infatti, Musetti ha guadagnato una posizione su Casper Ruud che questa settimana scarterà i 500 punti del titolo conquistato lo scorso anno a Barcellona. Lorenzo ha rinunciato al torneo catalano per infortunio, ma sulla terra rossa spagnola giocheranno i tre "avversari" che potrebbero superarlo in classifica: Holger Rune, Arthur Fils e Casper Ruud. Se il norvegese non arriverà in finale e uno tra il francese e il norvegese non vincerà il torneo, allora la top 10 di Musetti diventerebbe ufficiale. Finora solo cinque italiani hanno raggiunto questo traguardo: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini.

