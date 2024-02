Momenti di paura per Carlos Alcaraz, costretto al ritiro dopo appena due game all'esordio a Rio de Janeiro contro il brasiliano Thiago Monteiro, a causa di un infortunio alla caviglia. Un problema meno grave del previsto come comunicato su Instagram: "Ho appena fatto una risonanza alla caviglia. La diagnosi è una distorsione laterale di II grado. Ho una slogatura che mi terrà fuori per qualche giorno"

