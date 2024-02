Rybakina si ritira, Paolini in semifinale a Dubai

Paolini raggiunge le semifinali senza giocare per via del ritiro della kazaka Rybakina, fermata da problemi gastrointestinali. L'azzurra, alla prima semifinale in carriera in un WTA 1000, affronterà domani Vondrousova o Cirstea. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Semifinale senza giocare a Dubai per Jasmine Paolini. Per la prima volta in carriera tra le prime quattro in un WTA 1000, la tennista toscana ha usufruito di un walkover per via del ritiro della kazaka Elena Rybakina, n. 4 al mondo, a causa di problemi gastrointestinali. "Fisicamente sono un po stanca - aveva detto Rybakina dopo la vittoria con la polacca Frech - Non so quanto potrò recuperare in mezza giornata per riuscire a spingere". Difficoltà che hanno costretto la kazaka al ritiro, regalando così a Paolini un traguardo mai raggiunto in carriera.