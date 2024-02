Il Premier Padel Tour su Sky Sport fino al 2026

I tornei del Premier Padel Tour saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW dal 2024 al 2026

Il Premier Padel sarà trasmesso su Sky per le prossime tre stagioni. Le sfide del Premier Padel Tour andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 2024 al 2026, a partire dal torneo che inaugura la stagione, che scatta il 26 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita.