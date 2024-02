Sky Sport sarà la casa del Padel per i prossimi tre anni. Tre anni in cui lo sport, nato in Messico negli anni ‘60 da un'intuizione di Enrique Corquera per poi svilupparsi nei trent'anni successivi tra Argentina e Spagna, probabilmente avrà completato il suo processo di globalizzazione.

Obiettivo Olimpiade

Un processo iniziato nel 2019 con gli Europei tenutisi a Roma e vinti proprio dall'Italia. Quella fu la prima volta del Padel in diretta televisiva in Italia e del Padel in diretta televisiva su Sky Sport. Sono passati oltre quattro anni, e in questo lasso di tempo, la parola Padel è entrata prepotentemente nel nostro vocabolario; semplicemente il Padel è entrato prepotentemente nel nostro tessuto sociale. Oggi si contano quasi 10.000 campi, ben oltre un milione di praticanti e tutti sanno cos'è il Padel. Sono stati anni di grande trasformazione anche dal punto di vista professionistico Oggi questo sport si può definire tale, qualche anno fa sarebbe stato un azzardo e il merito va senza dubbio al World Padel Tour, traghettatore fondamentale negli ultimi dieci anni ma l'era che parte con questa stagione 2024 è quella che sarà probabilmente fondamentale per portare il Padel nell'olimpo degli sport olimpici.