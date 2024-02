Francesco Passaro esce di scena al debutto del Cile Open: sulla terra rossa di Santiago, lo spagnolo Pedro Martinez si impone con i parziali di 6-4, 6-1. Domani tocca a Darderi contro Galan. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Termina al 1° turno la corsa di Francesco Passaro al Movistar Chile Open, l'ATP 250 in corso sulla terra rossa al Club Deportivo Universidad Catolica di Santiago. L'azzurro, numero 226 del mondo e in tabellone grazie a una wild card, è stato battuto dallo spagnolo Pedro Martinez, numero 96 ATP. 6-4, 6-1 i parziali per l'iberico, che dopo essere finito sotto 4-3 e break, ha ribaltato l'inerzia del match, archiviando poi la pratica in un'ora e 40' di gioco. Domani toccherà a Luciano Darderi, fresco vincitore a Cordoba del suo primo titolo ATP, (n.77 ATP), che debutta contro Daniel Elahi Galan (78): il colombiano l'ha sconfitto nell'unico precedente confronto diretto, al primo turno delle qualificazioni dello US Open 2022, sul duro. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.