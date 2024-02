Mensik e Fonseca, nuovi Sinner e Alcaraz crescono

Sulle orme di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ci sono due nuovi talenti in rampa di lancio. Da una parte Jakub Mensik, ceco classe 2005, reduce dalla finale all'ATP 250 di Doha. Dall'altra Joao Fonseca, brasiliano classe 2006, diventato il più giovane nei quarti di un torneo ATP da Sascha Zverev. Mensik e Fonseca torneranno in campo questa settimana a Dubai e Santiago, tornei LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Nuovi Sinner e Alcaraz crescono . Obbligatorio imparare in fretta i nomi di Jakub Mensik , classe 2005 e Joao Fonseca, classe 2006, perché li ritroveremo presto, prestissimo in campo. E ai vertici.

La personalità di Mensik e il carisma di Fonseca

Personalità da veterano, velocità di palla spaventosa, fase difensiva che strizza l'occhio a Djokovic e un servizio già maturo: così Mensik si è guadagnato il precoce debutto in top 100 e ha ottenuto anche uno special exempt per l'ATP 500 di Dubai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il ceco debutterà contro un altro ex bambino prodigio come Coric, inseguendo un quarto di finale che è già generazionale contro il campione uscente Medvedev.

Per Fonseca, che a Rio de Janeiro è diventato il più giovane nei quarti di finale di un torneo ATP dai tempi di Sascha Zverev, il viaggio prosegue, invece, grazie a una wild card, nella "garra" di Santiago del Cile, contro l'argentino Tirante. Un invito speciale per un ragazzo di tennis e carisma, che in patria è chiamato "piccolo Sinner" per la qualità con il dritto e il rovescio, e che è talmente "attenzionato" da essere già volto di punta di "on", lo sponsor creato da Roger Federer. A proposito di bambini prodigio, ma ormai cresciuti, sarà proprio Zverev a guidare il tabellone nell'ATP 500 di Acapulco, torneo che gli ha riservato la gioia di un titolo, nel 2021, e la vergogna di una squalifica l'anno seguente.